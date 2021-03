Unfall in Kiel : Radfahrerin wird bei Zusammenstoß mit Auto lebensgefährlich verletzt

Mit schweren Kopfverletzungen wurde die Frau ins Krankenhaus gefahren. Der Unfallhergang ist noch unklar.

Kiel | Eine Radfahrerin ist am Dienstagnachmittag in Kiel bei einer Kollision mit einem Pkw lebensgefährlich verletzt worden. Nach Angaben der Leitstelle der Polizei meldete die Besatzung eines Rettungswagens den Unfall um 15.40 Uhr in Höhe des Impfzentrums am Schwedenkai. Die Sanitäter leisteten sofort Erste Hilfe und versorgten die Frau. Bislang gibt es...

