Kiel : SSW-Ratsfraktion: Pyrotechnik weiterentwickeln und Sprengstoff-Feuerwerke reduzieren

Der Müll des alljährlichen Silvesterfeuerwerks belastet den Menschen und die Umwelt. Die SSW-Ratsfraktion Kiel stellt daher einen Antrag, welcher das Böllern zukünftig einschränken will. Stattdessen soll ein Fokus auf die sogenannte Pyro-Industrie gelegt werden.

Kiel | Die Zustimmung in der Bevölkerung zum privaten Silvesterfeuerwerk ist laut SSW seit Jahren rückläufig. Diesem Wandel will die SSW-Ratsfraktion mit einem Antrag zur Einschränkung des Abbrennens von Feuerwerkskörpern Rechnung tragen. Wichtig dabei sei, den grundsätzlichen Wandel in der Pyro-Industrie zu begleiten und im Sinne von Bürgern und Umwelt zu g...

