Geplanter Ausbau zur A21 : Protest gegen Südspange: Demonstranten blockieren B404 in Kiel

An der Aktion nahmen etwa 30 Personen teil. Hintergrund ist der geplante Ausbau der B404 zur Autobahn 21. Die Demonstranten wurden von der Polizei weggetragen.

Kiel | Demonstranten haben am Freitag die B404 in Kiel blockiert. Sie stellten ein Holzgestell mit Plakaten auf die Fahrbahn. Mehrere Personen halten sich dort seit etwa 13.10 Uhr auf. Gegen 13.15 Uhr hatte eine Gruppe von Umweltaktivisten per Mail über die Aktion informiert. Die Straße war durch die Aktion beidseitig blockiert. Gegen 14.30 Uhr wurden die...

