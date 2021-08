German Naval Yards in Kiel : Portalkran setzt Teil der neuen Marine-Korvette „Karlsruhe“ in die Förde

Der mächtige Portalkran hob die vorausgerüstete 430 Tonnen schwere Sektion der zukünftigen Korvette „Karlsruhe“ problemlos ins Fördewasser. Nächste Woche geht sie auf Schlepper-Reise.

Kiel | Einen Eindruck der neuen in Bau befindlichen Korvetten für die Deutsche Marine konnten Hafenbesucher am Sonnabend bei German Naval Yards in der Kieler Förde bekommen. Am Haken des markanten Portalkrans hing die mehrere hundert Tonnen schwere und 50 Meter lange Bugsektion der „Karlsruhe“. Es ist die erste der drei sich in Kiel im Bau befindlichen Ko...

