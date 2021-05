Kiel/Dänischenhagen : Polizei kritisiert Stadt-Kommunikation: „Es hat unsere Arbeit vor Ort erschwert“

Die Kieler Polizei ist über die Amoklauf-Meldungen am Mittwoch verärgert. Auch auf den offiziellen Kanälen der Landeshauptstadt wurde diese Nachricht verbreitet. Die Stadt räumt nun Fehler in der Kommunikation ein.

Kiel/Dänischenhagen | Schüsse. Tote. Amok? Nach den ersten Meldungen zu einem Polizeieinsatz in Dänischenhagen war die Lage zunächst unklar. Schnell verbreitete sich am Mittwoch, 19. Mai, aber das Gerücht, dass es sich um einen möglichen Amoklauf handele. Gerüchte um einen möglichen Amoklauf Schüsse seien im Rosenweg in Dänischenhagen gefallen, im Kieler Brauervierte...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.