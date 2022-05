Unfall in Kiel-Russee : Pkw stürzt von Bahnsteig auf Gleis: Zug kann gerade noch bremsen

Der Lokführer konnte gerade noch einen Zusammenprall verhindern, als das Auto beim Wenden aufs Gleis stürzte. Die Insassen des Pkw erlitten einen starken Schock.

Kiel | Am Kieler Bahnhof Russee ist ein Auto über den Bahnsteig ins Gleisbett gestürzt und auf die Seite gekippt. Ein einfahrender Zug habe in der Nacht zum Freitag gerade noch rechtzeitig bremsen können und so einen Zusammenstoß verhindern können, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Die beiden 21 und 23 Jahre alten Frauen im Auto erlitten einen sta...

