Schwerer Unfall bei Rumohr : Pkw prallt gegen Lkw – 41-Jähriger lebensgefährlich verletzt

Der Pkw-Fahrer hatte das Bewusstsein verloren und war in den Gegenverkehr geraten. Dort kam ihm der Lkw-Fahrer aus Preetz entgegen.

Rumohr | Ein 41-Jähriger wurde am Donnerstag bei einem schweren Verkehrsunfall auf der L318 bei Rumohr (Kreis Rendsburg-Eckernförde) lebensgefährlich verletzt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei sei der Pkw-Fahrer am Morgen gegen 7.55 Uhr in Richtung Kiel unterwegs gewesen, als er vermutlich aufgrund eines medizinischen Notfalls das Bewusstsein verlor und m...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.