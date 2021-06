Am Ostseekai : Neue Landstromanlage im Kieler Hafen offiziell eröffnet

Bis 2030 will der Kieler Hafen klimaneutral werden. Dazu soll auch eine der leistungsfähigsten Landstromanlagen Europas beitragen, die heute offiziell in Betrieb gegangen ist.

Kiel | Eine der leistungsfähigsten Landstromanlagen in Europa hat am Mittwoch im Seehafen Kiel offiziell den Betrieb aufgenommen. Mit 16 Megawatt kann die 13,5 Millionen teure Anlage ein Kreuzfahrtschiff am Ostseekai und eine Fähre der Stena Line am nahe gelegenen Schwedenkai parallel mit klimaneutral erzeugtem Strom aus Wasserkraft versorgen. Hafen will ...

