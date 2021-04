Urteilsspruch Kiel : Nach Tat in Flüchtlingsheim: Mann muss dauerhaft in Psychiatrie

Im vergangenen September erstach der 29-Jährige einen anderen Bewohner. Er muss dauerhaft psychologisch betreut werden.

Kiel | Ein 29-Jähriger, der in einem Kieler Flüchtlingsheim einen anderen Mann mit 33 Messerstichen tötete, wird dauerhaft in einer psychiatrischen Fachklinik untergebracht. Das entschied das Kieler Landgericht am Freitag. Weiterlesen: Urteil erwartet: Flüchtling in Kieler Unterkunft mit 33 Messerstichen getötet Von dem Mann, der an paranoider Schizoph...

