Stadtteil Gaarden : Nach Raub mit Axt in Kiel – 23-Jähriger in U-Haft

Der Mann drang in eine Wohnung ein und forderte von den Mietern die Herausgabe von Wertgegenständen. Er wurde später gefasst.

Kiel | Nach einem Raubüberfall mit einer Axt in Kiel hat die Polizei einen 23-jährigen Tatverdächtigen festgenommen. Der Mann soll in der Nacht zum Mittwoch in eine Wohnung im Stadtteil Gaarden eingedrungen sein, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Dort habe er eine 24-Jährige und einen 30-Jährigen mit einer Axt bedroht und die Herausgabe von Wertgegens...

