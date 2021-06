Ursache für Feuer unklar : Nach Großeinsatz in Kieler Lagerhalle: Brandermittler am Dienstag vor Ort

130 Einsatzkräfte waren am Montag vor Ort, um die Flammen zu löschen. Eine Person wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Kiel | Nach dem Brand einer Lagerhalle in Kiel sind die Höhe des Sachschadens und die Brandursache noch unklar. Im Laufe des Tages sollen Brandermittler den Ort in Augenschein nehmen, wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte. Weiterlesen: Brand und starke Rauchentwicklung: Großalarm bei Industriebetrieb Das Feuer hatte am Montag einen Großeinsatz der ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.