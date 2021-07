Prozess am Kieler Landgericht : Mutter erstickt: Anklage will dauerhafte Unterbringung der Tochter in Psychiatrie

Der psychiatrische Gutachter hatte die suchtkranke Frau zuvor als gefährlich für die Allgemeinheit eingestuft. Sie sei nicht verhandlungs- und vernehmungsfähig.

Kiel | Eine 54-jährige Frau, die ihre hilfsbedürftige Mutter erstickt haben soll, soll auf Antrag der Staatsanwaltschaft dauerhaft in der forensischen Psychiatrie untergebracht werden. Die „weiterhin von ihr zu erwartenden Taten seien so schwerwiegend, dass sie untergebracht werden muss“, sagte Staatsanwältin Gesine Ohst am Montag. Weiterlesen: Tochter so...

