Südfriedhof : Müllcontainer brennen in Kiel: Feuer greift auf drei Fahrzeuge über

Die Feuerwehr kann ein Übergreifen der Flammen auf das fünfgeschossige Wohngebäude, vor dem die Müllcontainer brannten, verhindern.

Kiel | Ein Feuer im Kieler Stadtteil Südfriedhof ist am frühen Dienstagmorgen glimpflich ausgegangen. Kräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes Kiel wurden gegen 5.30 Uhr zu einem Müllcontainerbrand an einem fünfgeschossigen Gebäude gerufen. Warum die Container in Brand gerieten, ist noch unklar. Die Flammen breiteten sich schnell auf drei Fahrzeuge a...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.