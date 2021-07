So viel Abfall wie noch nie : Müll-Alarm in Kiel: Stadt stellt Hunderte Tonnen als Symbol auf

Die 304 aufgestellten 120-Liter-Behälter fassen so viel Müll, wie der Abfallwirtschaftsbetrieb an einem Wochenende an der Reventlouwiese und dem anderen Party-Hotspot Schrevenpark einsammelt.

Kiel | Mit einer ungewöhnlichen Aktion hat die Stadt Kiel zu einem verantwortungsvolleren Umgang mit Müll aufgefordert. Auf der Reventlouwiese am Förde-Ufer stellte der Abfallwirtschaftsbetrieb der Stadt am Donnerstag einige hundert Mülltonnen als mahnendes Symbol auf. Bei schönem Wetter treffen sich dort abends viele Menschen und hinterlassen der Stadt z...

