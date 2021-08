Drei Fahrzeuge : Mit 140 km/h durch Kiel: Polizei stoppt Autorennen

Die Führerscheine der Fahrer im Alter von 21, 24 und 25 Jahren wurden beschlagnahmt.

Kiel | Die Polizei hat in Kiel ein nächtliches Autorennen unterbunden, bei dem drei Fahrzeuge mit Tempo 140 durch die Stadt rasten. Beamten in einem Zivilfahrzeug waren in der Nacht zum Dienstag die drei Autos aufgefallen, als diese mit überhöhter Geschwindigkeit den Wall in der Nähe des Förde-Ufers befuhren. Zwei alarmierten Streifenwagen sei es dann gel...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.