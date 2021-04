Prozess am Landgericht : Messerattacke nach Streit auf Fußweg in Kiel – Plädoyers erwartet

Ein 22-Jähriger muss sich wegen versuchten Totschlags verantworten. Das Urteil soll am 19. April fallen.

Kiel | Im Prozess um eine Messerattacke nach einem Streit auf einem Fußweg in Kiel werden am Donnerstag die Plädoyers von Staatsanwaltschaft und Verteidigung erwartet. In dem Verfahren muss sich ein 22-Jähriger vor dem Kieler Landgericht wegen versuchten Totschlags verantworten. Der Angeklagte soll nach einem Streit mehrfach von hinten auf einen 24-Jährigen ...

