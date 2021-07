Kommunaler Ordnungsdienst Kiel : Martin Jungjohann und Jörg Schumann retten Frau aus Kieler Förde

Ein Passant, der die Frau retten wollte, konnte sich ebenfalls nicht über Wasser halten. Die KOD-Mitarbeiter sprangen ins Wasser.

Kiel | Ein Streifendienst mit Rettungsaktion. Am Dienstagabend waren Martin Jungjohann und Jörg Schumann vom Kommunalen Ordnungsdienst der Stadt Kiel auf Streife am Bahnhofskai. Sie kamen zur rechten Zeit – eine Frau stürzte in dieser Zeit in die Förde und ging unter. Beherzter Sprung ins Wasser Ein Passant, der der Frau hinterher sprang, um sie zu ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.