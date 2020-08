Gedenkfeier im Rathaus : Große Trauer in Kiel um von Fahnenmast erschlagene Auszubildende

In der Kieler Innenstadt ist es zu einem tödlichen Unfall gekommen. Der Oberbürgermeister wurde Zeuge des Unglücks.

04. August 2020, 08:24 Uhr

Kiel | Mit einer Gedenkfeier im Rathaus hat die Stadt Kiel am Dienstag an ihre Auszubildende erinnert, die bei einem geplanten Fototermin von einem Fahnenmast erschlagen worden war. Kollegen und Bekannte legten am Unglücksort Blumen nieder. Die Fahnen der Stadt, des Landes Schleswig-Holstein, der Bundesrepublik und der EU am Rathaus wehten auf halbmast. An der Gedenkfeier nahm nach Angaben einer Sprecherin auch Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) teil, der Augenzeuge des tödlichen Unfalls war.

"Ich bin immer noch geschockt", sagte eine städtische Auszubildende, die das Geschehen miterlebt hatte, der Deutschen Presse-Agentur. Sie habe plötzlich ein berstendes Geräusch gehört, sagte die 33-Jährige. "Das Ding ist einfach auf sie raufgeknallt - das war dramatisch."

Junge Frau tödlich am Kopf getroffen

Auf dem Kieler Rathausplatz war am Montagmorgen eine junge Auszubildende tödlich verunglückt. Sie wurde von einem Fahnenmast getroffen, der durch einen Lastwagen umgeworfen worden war.

Die junge Frau und weitere Azubis hatten sich im Anschluss an die offizielle Begrüßung im Ratssaal zum Beginn ihrer Lehre bei der Stadt Kiel für ein Gruppenbild vor dem Kieler Rathaus versammelt. Während eines Rangiermanövers stieß ein Lkw-Fahrer einen Fahnenmast mit seinem Fahrzeug um. Der Mast traf die junge Frau tödlich am Kopf.

Oberbürgermeister wurde Zeuge des Unglücks

Der Kieler Oberbürgermeister, Ulf Kämpfer, der Zeuge des Unglücks wurde, sagte: „Ich bin zutiefst erschüttert und geschockt. Es gibt keine Worte für das Entsetzen über dieses tragische Geschehen. Unser tiefes Mitgefühl gilt den Angehörigen.“

Seelsorger betreuten die neuen Auszubildenden der Stadt, die Zeugen des tödlichen Unfalls wurden. Die Staatsanwaltschaft prüft derzeit die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen fahrlässiger Tötung.