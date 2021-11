Energiewende mit Wärmepumpen : Kohlekraftwerk Kiel: Der Koloss am Ostufer wird abgerissen

Spezialisten haben mit dem Rückbau des ausgedienten Gemeinschaftskraftwerks begonnen. Bis zur Sprengung des mächtigen Schornsteins werden allerdings noch einige Monate vergehen. Es sind viele Schadstoffe zu beseitigen.

Kiel | Es sei „ein Partner, der weiß, was er tut“, lobt Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer den Essener Konzern Thelen Industrial Demolition (TID). Der Spezialbetrieb aus dem Ruhrgebiet kümmert sich um den Rückbau von ausgedienten Industriegebäuden und hat in Kiel eine besondere Aufgabe: Das Gemeinschaftskraftwerk am Ostufer soll dem Erdboden gleichgemach...

