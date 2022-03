Krieg in der Ukraine : Kieler Studenten am Baikalsee: Der schwierige Weg zurück nach Deutschland

Die Uni Kiel hat Studierende wegen des Krieges aus Sibirien zurückgerufen. Nach Hause ging es nur über Umwege – und der Abschied fiel nicht leicht. Zwei Betroffene erzählen ihre Geschichte.

Kiel | Sie haben in Sibirien studiert, in Irkutsk am Baikal. Nun sind sie wieder in der Heimat, nachdem die Kieler Uni sie nach Ausbruch des Ukraine-Kriegs aus Russland zurückgerufen hat. Linda Schilffarth nahm mit ihrer Kommilitonin Awa Schnidrig den Rückweg über Usbekistan, Paul Oppermann den über Estland. Ein anderer Student der Kieler Uni blieb an der...

