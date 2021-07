Neues zu Hause im Schrevenpark : Kieler Hauptbahnhof: Polizisten retten Entenfamilie aus dem Gleis

Die fünf Tiere nahmen dankbar in dem rettenden Pappkarton Platz. Auch der Bahnverkehr musste durch den schnellen Einsatz nicht eingeschränkt werden.

Kiel | Eine Streife der Bundespolizei eilte am Mittwochabend gegen 19 Uhr einer Entenfamilie zu Hilfe, die am Kieler Hauptbahnhof in den Gleisen saß. Die Tiere drohten von dem nächsten einfahrenden Zug überrollt zu werden. Schnelles Handeln war nötig. Nach Rücksprache mit der Deutschen Bahn stiegen zwei Beamten also in die Gleise. Ein dritter Kollege hatt...

