Stadtteil Gaarden : Kiel: Zeugen nach versuchtem Überfall auf Kiosk gesucht

Der Angestellte verweigert dem Täter die Herausgabe von Bargeld, woraufhin dieser flüchtet.

Avatar_shz von Gerrit Hencke

18. Januar 2021, 13:59 Uhr

Kiel | Am Sonntagmittag ist es zu einem versuchten Überfall auf einen Kiosk in Kiel-Gaarden gekommen. Der Täter flüchtete jedoch ohne Beute, teilte die Polizei am Montag mit. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen.

Angestellter verweigert Geldausgabe

Nach Angaben des 34 Jahre alten Angestellten des Kiosks in der Preetzer Straße 32b habe der Täter gegen 13 Uhr die Geschäftsräume betreten und unter Vorhalt eines Messers Bargeld gefordert. Der Angestellte habe sich allerdings geweigert, das Bargeld auszuhändigen, woraufhin der Täter zu Fuß geflüchtet sei.

Es soll sich bei ihm um einen etwa 22 Jahre alten und etwa 1,70 Meter großen Mann mit schlanker Statur handeln, der mit einem grünen Parka, einer schwarzen Jogginghose mit weißen Streifen und schwarzen Turnschuhen bekleidet gewesen sein soll. Er soll sein Gesicht mit einem schwarzen Schal maskiert haben.

Wer die Tat beobachtet hat oder Angaben zum Täter machen kann, den bittet die Polizei sich unter der Telefonnummer 0431/1603333 mit den Beamten in Verbindung zu setzen.