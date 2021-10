Schutz der Ostsee : Jan Philipp Albrecht: Kampf gegen Überdüngung bleibt Hauptaufgabe

In einem guten ökologischen Zustand ist die Ostsee immer noch nicht. Mitte Oktober tagt in Lübeck die Helsinki-Kommission. Sie will einen neuen Aktionsplan beschließen. Aber reicht der aus?

Kiel | Ein besserer Schutz der Ostsee vor Nährstoffeinträgen wird eines der zentralen Themen des Treffens der sogenannten Helsinki-Kommission (Helcom) in Lübeck. Die Bekämpfung der Überdüngung bleibe Hauptaufgabe, sagte Umweltminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) am Dienstag in Kiel. Noch bis Mitte 2022 hat Deutschland den Vorsitz in der Kommission. Schleswi...

