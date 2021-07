Zeugen entdeckten den Gesuchten in Brodersdorf.

20. Juli 2021, 09:40 Uhr

Kiel | Ein seit Sonntag vermisster Kieler wurde am Dienstag in Brodersdorf angetroffen. Zeugen erkannten den 62-Jährigen aufgrund der Öffentlichkeitsfahndung und verständigten die Polizei. Der Mann ist nun wieder in der Obhut seiner Familie.