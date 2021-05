Nach Schüssen in SH : In Dänischenhagen Getötete hinterlässt vier Kinder: „Das sind erschütternde Taten“

Der mutmaßliche Täter sollte noch am Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt werden. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft ist der Verdächtige nicht vorbestraft.

Kiel/Dänischenhagen | Die am Mittwoch in Dänischenhagen bei Kiel erschossene Frau hinterlässt vier Kinder. Das Alter reiche von der Vorschule bis zur Pubertät, bestätigte die Staatsanwaltschaft in Kiel am Donnerstag. 47-Jähriger soll am Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt werden Tatverdächtig ist der Vater, er soll seine von ihm getrennte 43 Jahre alte Frau und ein...

