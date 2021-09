Wattenmeer in SH : Vogelgrippe-Virus bei toten Seehunden nachgewiesen

Die Tierärztlichen Hochschule Hannover in Büsum untersuchte drei Kadaver und konnte bei zwei Tieren den Virus-Subtyp H5N8 nachweisen. Das Friedrich-Loeffler-Institut bestätigte die Infektion bei allen drei Tieren.

Kiel | Bei drei im Schleswig-Holsteinischen Wattenmeer gefundenen toten Seehunden ist ein Geflügelpest-Virus nachgewiesen worden. Zunächst seien mehrere tote Seehunde am Institut für Terrestrische und Aquatische Wildtierforschung der Tierärztlichen Hochschule Hannover in Büsum untersucht worden, teilte das Umweltministerium am Montag mit. Dabei wurde bei zwe...

