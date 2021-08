Deutsche Marine : Auf Weg nach Hamburg: Halbe Korvette „Karlsruhe“ durchquert NOK

Das Vorderschiff der „Karlsruhe“ soll bei Blohm & Voss mit dem Hinterschiff verbunden werden. Hier erfolgt auch die Endausrüstung der Korvette.

Kiel | Ein besonderer Schleppverband hat am Mittwoch im Nord-Ostsee-Kanal von der Kieler Werft German Naval Yards kommend Kurs auf Brunsbüttel genommen. Weiterlesen: Portalkran setzt Teil der neuen Marine-Korvette „Karlsruhe“ in die Förde Am Haken des Kopfschleppers "Wulf 5": Die neue, jedoch noch halbe Korvette "Karlsruhe" für die Deutsche Marine. Das...

