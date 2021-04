Neubau am Prüner Schlag in Kiel : Gutachten: Ausmaß der Umweltzerstörung durch Möbel Höffner nun bekannt

Ein Fachbüro hat die Eingriffe in die Ausgleichsflächen detailiert untersucht. Alleine 885 Meter Hecke wurden zerstört.

Kiel | Möbel Höffner hat in der Landeshauptstadt immens in Ausgleichsflächen eingegriffen. Damit zog sich das Unternehmen die Wut von Stadtverwaltung, Bürgern und Umweltverbänden zu. Weiterlesen: Möbel Höffner war in Kiel zu laut – aber innerhalb der Toleranz Die Schäden, die Möbel Höffner in Kiel verursacht hat, sind nun bilanziert: 50 größere Obst-, ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.