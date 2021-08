„Kopf des Meteor“ : Kiel: Gestohlene wertvolle Bronzeskulptur wieder aufgetaucht

Der Dieb hatte die etwa 60 Kilogramm schwere und 90 Zentimeter hohe Skulptur an einen Metallhandel verkauft.

Kiel | Die Ende Juni in Kiel gestohlene wertvolle Bronzeskulptur „Kopf des Meteor“ ist wieder da. Die Polizei habe den mutmaßlichen Dieb ermittelt, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Demnach hatte der Mann die etwa 60 Kilogramm schwere und 90 Zentimeter hohe Skulptur an einen Metallhandel verkauft, dessen Mitarbeiter nach dem öffentlic...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.