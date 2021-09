Heikendorf bei Kiel : Fußgängerin stirbt nach Unfall beim Einparken – Polizei sucht Zeugen

Die Frau wollte ihrem 82-jährigen Mann beim Einparken helfen, dabei wurde sie verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Wochen später verstarb sie im Krankenhaus.

Avatar_shz von shz.de

09. September 2021, 15:45 Uhr

Heikendorf | Bereits am 22. August hat sich in Heikendorf ein Unfall ereignet, der jetzt tödlich endete. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen, um den Hergang rekonstruieren zu können.

Ein 82-jähriger Autofahrer aus Schwentinental hatte gegen 16 Uhr seinen Opel Astra im Strandweg in Höhe der Bergstraße in eine freie Parklücke einparken wollen. Seine gleichaltrige Ehefrau war ausgestiegen, um ihn in die Parklücke einzuweisen. Aus noch ungeklärter Ursache berührte das Fahrzeug die Frau, so dass sie stürzte und verletzt wurde. Am 5. September starb sie im Krankenhaus.

Zeugen gesucht

Es war im August zu keiner Anzeige gekommen. Nun muss im Rahmen eine Rekonstruktion geklärt werden, ob die Verletzungen durch den Pkw ursächlich für den späteren Tod gewesen sind. Laut dem mutmaßlichen Unfallverursacher – dem Mann der Verstorbenen – haben zwei Passanten vor Ort Erste Hilfe geleistet, bis der Rettungswagen eintraf.

Die Polizei Heikendorf bittet nun die beiden Ersthelferinnen oder Ersthelfer, sich zur weiteren Klärung des Unfallgeschehens bei der Polizeistation Heikendorf unter der Telefonnummer 0431-5601320 zu melden. Darüber hinaus sucht die Polizei weitere Zeugen.