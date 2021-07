Kieler Förde : Fördedampfer „Gaarden“ rammt Poller: Neun Leichtverletzte in Möltenort

Noch vor ihrem ersten Geburtstag erleidet die Fähre „Gaarden“ ihren ersten Unfall. Sie kommt mit Schrammen davon, als sie mit mehr als zwei Knoten gegen die Pier prallt. Neun Menschen wurden leicht verletzt.

Möltenort | Mit 260 Passagieren an Bord hat die Fähre „Gaarden“ am Sonnabend gegen 13 Uhr den Fähranleger in Möltenort gerammt. Laut KN-Online entstand durch den Aufprall ein Loch in der Kaimauer. Die Freiwillige Feuerwehr Altheikendorf und der Rettungsdienst wurden sofort alarmiert und eilten zur Hilfe. Neun Menschen haben sich laut Angaben der Polizei bei de...

