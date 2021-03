Vorfall in Asylunterkunft : Flüchtling in Kiel erstochen – 29-Jähriger Landsmann gesteht

Die Anklage wirft dem 29-Jährigen Totschlag vor. Der Mann habe in Tötungsabsicht mindestens 33 Mal zugestochen.

Kiel | Ein 29-jähriger Flüchtling aus Somalia hat am Mittwoch gestanden, einen Landsmann in einer Kieler Asylunterkunft getötet zu haben. Er habe mit dem Mann, den er schon länger kannte, geredet und viel getrunken, als dieser plötzlich sexuell zudringlich geworden sei, sagte der Beschuldigte am Mittwoch vor dem Kieler Landgericht. Als er zurückgewichen sei,...

