Oppendorf und Schönkirchen : Fliegerbombe in Kiel entschärft – 2000 Menschen können zurück nach Hause

Die Bombe war nach Auswertung von Luftbildern am vergangenen Donnerstag entdeckt worden. Sie wurde nun unschädlich gemacht.

Kiel | Munitionsexperten haben in Kiel-Oppendorf am Dienstag eine amerikanische Fliegerbombe unschädlich gemacht. Das teilte die Polizei auf Twitter mit. Für die Entschärfung waren mehrere Straßen gesperrt worden. Rund 2000 Anwohner in Oppendorf am östlichen Kieler Stadtrand und im benachbarten Schönkirchen mussten ihre Häuser und Wohnungen verlassen. ...

