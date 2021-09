Ungebetene Gäste : Fledermäuse im Kieler Landtag halten Sicherheitsdienst auf Trab

Ein Sicherheitsmitarbeiter bemerkte die Eindringlinge in der Nacht zum Freitag. Sie waren auf der Suche nach einem Winterquartier durch ein offenes Fenster geflogen.

Kiel | In den Kieler Landtag eingedrungene Fledermäuse haben den Sicherheitsdienst des Parlaments in der Nacht zum Freitag in Atem gehalten. „Das war das erste Mal“, sagte eine Sprecherin des Landtags am Montag. Durch ein offenes Fenster flogen mehrere Tiere in das an der Förde gelegene Gebäude. In einer E-Mail machte die Landtagsverwaltung die Abgeordnet...

