Zwischen Kiel-West und Melsdorf : Fahrzeugbrand auf der A210 bei Kiel sorgt für Stau

Für 45 Minuten war die Autobahn in Richtung Rendsburg gesperrt. Aktuell laufen die Bergungsarbeiten.

Kiel | Wegen eines Fahrzeugbrandes musste die A210 in Richtung Rendsburg am Samstagmorgen zwischen dem Kreuz Kiel West und der AS Melsdorf ab 7.50 Uhr für rund 45 Minuten voll gesperrt werden. Der Pkw brannte komplett aus. Verletzt wurde niemand. Der Verkehr staute sich kilometerweit zurück. Aktuell ist eine Fahrspur wieder offen und es laufen die Berg...

