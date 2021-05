Luftreinhalteplan in Kiel : Fahrverbote am Theodor-Heuss-Ring – Gericht muss neu verhandeln

Das Gericht in Schleswig hat ein Gutachten zu den Luftfiltern nicht berücksichtigt. Deshalb wurde das Urteil aufgehoben.

Leipzig | Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat am Freitag ein Urteil des Oberverwaltungsgerichts (OVG) aus Schleswig gekippt. Darin ging es um den Luftreinhalteplan zum Theodor-Heuss-Ring in Kiel. Damit sind Dieselfahrverbote in der Landeshauptstadt vorerst vom Tisch. Weiterlesen: Diesel-Fahrverbot am Theodor-Heuss-Ring? – Stadt und Land legen Revisio...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.