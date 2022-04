Vision Zero 2021 erfüllt : Erstmals seit Beginn der Erfassung keine Verkehrstoten in Kiel

Die Zahl der bei Verkehrsunfällen verletzten Menschen ging im Vergleich zum Vorjahr um 9,6 Prozent auf 1092 zurück.

Kiel | 2021 hat es in Kiel erstmals seit Beginn der systematischen Erfassung im Jahr 1950 keine Verkehrstoten gegeben. 2020 waren noch fünf Menschen bei Verkehrsunfällen in der Landeshauptstadt getötet worden, wie die die Polizei am Mittwoch in ihrem Verkehrssicherheitsbericht für 2021 mitteilte. Weiterlesen: So wenige Verkehrstote in SH wie seit 25 Jahre...

