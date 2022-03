Segelschulschiff : Erste Ausbildungsfahrt nach Sanierung: Gorch Fock wieder im Heimathafen Kiel

Die Gorch Fock ist wieder zu Hause. Bei Kaiserwetter wurden Stammbesatzung und Offiziersanwärter im Kieler Hafen begrüßt. Für Kommandant Brandt war es der letzte Törn mit dem Dreimaster.

Kiel | Nach turbulenten Jahren und Monaten ist das Segelschulschiff der Marine „Gorch Fock“ von seiner ersten Ausbildungsfahrt nach seiner Grundsanierung zurückgekehrt. Weiterlesen: Nach mehr als fünf Monaten: „Gorch Fock“ wieder zu Gast in der Förde Der weiße Dreimaster machte am Freitag bei sonnigem Frühlingswetter in seinem Heimathafen Kiel fest. An...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.