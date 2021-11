Hamburger Chaussee : Einbruch in Supermarkt: Polizei in Kiel nimmt zwei 15-Jährige fest

Die Tatverdächtigen sind der Polizei bereits bekannt. Sie wurden den Erziehungsberechtigten übergeben.

Kiel | In der Nacht von Montag auf Dienstag haben Polizeibeamte zwei 15-jährige in Kiel festgenommen, die sich zuvor unberechtigt Zutritt in einen Supermarkt in der Hamburger Chaussee verschafft hatten. Die beiden jugendlichen Tatverdächtigen wurden ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Gegen 2.45 Uhr wurden die Polizistinnen und Polizisten von mehreren...

