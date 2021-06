Auf Gehweg gefunden : Ehrliche Kielerin gibt Portemonnaie mit 1660 Euro bei Polizei ab

Die Frau erhielt einen Finderlohn, will diesen aber einer gemeinnützigen Organisation zukommen lassen.

Kiel | Eine ehrliche Finderin hat in Kiel ein Portemonnaie mit 1660 Euro Bargeld bei der Polizei abgegeben. Die 55-Jährige hatte dies am Montag im Stadtteil Friedrichsort auf einem Gehweg gefunden, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Kurz nach der Abgabe des Portemonnaies am Dienstag erschien der Verlierer auf der Polizeistation. Der 41-Jährige hatte d...

