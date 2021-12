Drogenfund in Kiel : Polizei entdeckt in Kleingartenparzelle mehr als ein Kilo Kokain und 65.000 Euro

Die sichergestellte Drogenmenge hat einen Straßenverkaufswert von zirka 80.000 Euro. Der 37-jährige Beschuldigte wurde in seinem Auto vor dem Kleingartengelände angetroffen und festgenommen.

Kiel | Die Kriminalpolizei hat in Kiel einen ihrer größten Drogenfunde in jüngerer Vergangenheit gemacht. Wie Sprecherin Stephanie Saß mitteilte, stellten Beamte der Ermittlungseinheit Straßendeal am Mittwoch in einer Kieler Kleingartenparzelle 1,1 Kilogramm Kokain sowie Bargeld in Höhe von 65.000 Euro sicher. Drogen und Bargeld unter Bodenplatten verstec...

