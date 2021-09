Bundespolizei : Drogen, Messer und Haftbefehl: Mehrere Einsätze am Kieler Hauptbahnhof

Am Donnerstagabend hatten Beamte der Bundespolizei am Bahnhof in Kiel viel zu tun.

Kiel | Einen ereignisreichen Abend hatte die Bundespolizei am Donnerstag am Kieler Hauptbahnhof. Gegen 21.55 Uhr griff dort eine Streife zum ersten Mal ein. Nach Polizeiangaben, war den Beamten eine Gruppe E-Roller-Fahrer aufgefallen. Aufgrund des noch regen Personenverkehrs am Bahnhof belehrten die Polizisten die jungen Männer über ihr Fahrverhalten. Dab...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.