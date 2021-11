Henstedt-Ulzburg : Anti-AfD-Demonstranten mit Auto angefahren – Mann muss vor Gericht

Der zur Tatzeit 19-jährige Angeklagte muss sich vor dem Landgericht Kiel wegen versuchten Totschlags und Körperverletzung verantworten.

Kiel | Ein junger Mann, der am Rande einer AfD-Veranstaltung in Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) im Oktober 2020 mehrere Demonstranten angefahren und verletzt hat, muss vor Gericht. Das Landgericht Kiel habe die Anklage zugelassen und das Hauptverfahren eröffnet, teilte die Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Weiterlesen: Anklage wegen versuchten Totschla...

