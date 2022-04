Frühere Präsidentin Litauens : Dalia Grybauskaite bekommt Kieler Weltwirtschaftlichen Preis

Der Preis wird während der Kieler Woche am 19. Juni überreicht – und er geht an Dalia Grybauskaite für ihre Arbeit als „entschlossene Krisenmanagerin, verantwortungsbewusste Staatspräsidentin und engagierte Europäerin“´.

Kiel | Die ehemalige litauische Staatspräsidentin Dalia Grybauskaite bekommt in diesem Jahr den Kieler Weltwirtschaftlichen Preis. Grybauskaite, die auch EU-Haushaltskommissarin war, erhält den Preis in der Kategorie Politik, wie das Kiel Institut für Weltwirtschaft (IfW Kiel), die Landeshauptstadt und die IHK Schleswig-Holstein am Dienstag mitteilten. In...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.