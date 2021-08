Deutsche Albumcharts : Charts-Überraschung: Leoniden vor den Toten Hosen an der Spitze

Die beiden Rockbands stehen in Deutschland ganz oben. Die Kieler landen mit ihrem Werk „Complex Happenings Reduced To A Simple Design“ an der Spitze, die Toten Hosen mit „Damenwahl“.

Kiel, Baden-Baden | Zwei Rockbands aus Deutschland bilden in dieser Woche die Doppelspitze der deutschen Albumcharts. Den ersten Platz erobern die Leoniden aus Kiel mit ihrem neuen Werk „Complex Happenings Reduced To A Simple Design“. Als Zweite folgen Die Toten Hosen mit „Damenwahl“, wie GfK Entertainment am Freitag mitteilte. Weiterlesen: Vom Deich ins Radio: Wie ei...

