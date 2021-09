Nur 200 Arbeitsplätze bleiben : Caterpillar bleibt dabei: Massiver Stellenabbau in Kiel und Rostock

Von nahezu 950 Arbeitsplätzen des amerikanischen Motorenbauers sollen nur etwa 200 bleiben. Ein Standort wird ganz aufgegeben.

Kiel/Rostock | Caterpillar hält an seinen Plänen für einen massiven Stellenabbau in Norddeutschland fest. Demnach sollen in Kiel, Rostock und Henstedt-Ulzburg von nahezu 950 Arbeitsplätzen des Konzerns nur etwa 200 in Kiel übrig bleiben. Caterpillar bestätigte am Mittwoch, der Konzern werde das Geschäft am Standort Kiel bis Ende 2022 komplett vom Motorenbau auf D...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.