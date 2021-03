Forstbestand in SH : Bundeswaldinventur startet zum vierten Mal

Umweltminister Jan Philipp Albrecht hofft auf Erkenntnisse, wie Wälder im Norden noch besser geschützt werden können.

Kiel | Wieviel Wald haben wir in Deutschland? Wie stark wachsen die Bäume? Wie nutzen wir den Wald? Und welche Rolle spielt er für den Klimaschutz? Antworten auf diese und viele weitere Fragen liefert die Bundeswaldinventur, die am 1. April auch in Schleswig-Holstein startet. Bis Ende Dezember 2022 werden im gesamten Bundesgebiet sämtliche Walddaten erhoben ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.