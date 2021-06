Folgen der Corona-Pandemie : Bund der Steuerzahler stellt Gutachten zu Notkrediten in SH vor

Was darf die Corona-Pandemie den Staat kosten? Der Landtag hat milliardenschwere Notkredite gebilligt, die bei Bedarf in Anspruch genommen werden können. Dem Bund der Steuerzahler geht das zu weit.

Kiel | Schulden zum Ausgleich wegbrechender Steuereinnahmen in der Corona-Pandemie sind aus Sicht des Bundes der Steuerzahler in Ordnung. Der Umfang der milliardenschweren Notkredite in Schleswig-Holstein gehe aber zu weit, hatte Präsident Aloys Altmann bereits im vergangenen Herbst kritisiert. Am Dienstag (10 Uhr) stellt der Verband ein juristisches Guta...

