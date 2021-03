Bürgerinitiative „Projekt Prüner Park” : Offener Brief bezeichnet Aussagen von Kiels Stadträtin Grondke als „unzutreffend“

Eine Bürgerinitiative kritisiert die Aussagen der Stadträtin. Warum waren nach dem 11. November Bagger auf der Fläche?

Kiel | Das Thema Möbel Höffner und die Umweltfrevel am Prüner Schlag in Kiel lässt die Kieler Kommunalpolitik nicht los. Bei der vergangenen Ratsversammlung stellte Johanna Brüggemann mehrere Fragen an die Verwaltung. In einem offenen Brief wendet sich nun die Bürgerinitiative „Projekt Prüner Park” an die Stadträtin. Sie wirft ihr vor, dass die Aussagen in d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.