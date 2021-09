Kieler „Tatort“-Trilogie : Kai Korthals die Dritte: Kommissar Borowski verzweifelt am „guten Menschen“

Für den Kieler „Tatort“-Kommissar Klaus Borowski (Axel Milberg) kommt es am Sonntag zur Wiederauferstehung eines Alptraums. Der Psychopath und Serienmörder Kai Korthals flieht mordend aus dem Maßregelvollzug.

Kiel | Es beginnt ein psychologisch aufgeladenes Katz-und-Maus-Spiel, das Borowski an seine Grenzen führt. „Du hast verloren, Klaus, oder willst Du noch 'ne Runde?“, fragt zum Showdown der von Lars Eidinger eindringlich gespielte Psychopath Korthals, der Borowski schon in den beiden Folgen „Der stille Gast“ und „Die Rückkehr des stillen Gastes“ an den Rand d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.